CIVITAVECCHIA – Forza Italia Civitavecchia si stringe con profondo cordoglio attorno alla propria dirigente provinciale Deborah Zacchei «per la dolorosa perdita del padre, Mario Zacchei per tutti Maurizio, scomparso serenamente dopo una vita dedicata al lavoro e alla famiglia. Mario Zacchei, con oltre quarant’anni di carriera presso la storica Officina Zacchei di via Tarquinia – ricordano gli azzurri - è stato una figura di riferimento per la città, lavorando con passione e dedizione nel settore della riparazione dei mezzi pesanti, un mestiere condiviso con il padre e il fratello Ennio. Forza Italia esprime vicinanza anche alla dirigente del movimento giovanile Eleonora Grimani, nipote di Mario, e a tutta la famiglia Zacchei. La comunità ricorderà con affetto Mario Zacchei per il suo contributo e il suo spirito di sacrificio».

I funerali si svolgeranno domani, 31 dicembre, alle 10.30 in Cattedrale.