CIVITAVECCHIA – Un intervento rapido dei Vigili del Fuoco ha scongiurato il peggio in una villa di via Cardarelli, una traversa di via di Traiano alta, dove un forno in fiamme ha causato un incendio.

L'allarme è scattato alle 12 quando i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire per un rogo all'interno dell'abitazione. All'arrivo, le squadre di soccorso si sono trovate di fronte a una densa nube di fumo provocata dalle fiamme sprigionate dall’impianto elettrico collegato al forno.

I Vigili hanno prontamente spento l'incendio, riuscendo a contenere le fiamme e impedendo che si propagassero alle altre stanze della casa. Attualmente, sono in corso verifiche per accertare che l'incendio, partito dal forno, non abbia coinvolto altri arredi della cucina.

Fortunatamente non si sono registrati feriti.