LADISPOLI – Foglie ancora terra, in molte zone del centro e in periferia. Con la perturbazione prevista in queste ore c’è allarme che tutto possa ostruire le reti fognarie, come accaduto in passato del resto, provocando allagamenti. Nonostante le richieste di intervento di cittadini e commercianti però la mega bonifica non è ancora avvenuta. In via Venezia e via Fiumi i residenti hanno protestato pubblicamente. «In via Lavinio la spazzatrice non passa – testimonia Alberto - e i cumuli di foglie in mezzo alla strada sono lì da almeno due settimane». Dal centro alla costa. A preoccupare le mareggiate che potrebbero creare ulteriori danni, come avvenuto a fine luglio, divorando ulteriori tratti di arenile. Soffrono sia le spiagge libere che quelle gestite da privati e il piano relativo alle scogliere non decolla.

