CIVITAVECCHIA – Nuovi tentativi di truffa ai danni di cittadini, in particolare anziani, sono stati segnalati negli ultimi giorni sul territorio della ASL Roma 4. A darne notizia è la stessa Azienda Sanitaria Locale, che mette in guardia la popolazione: due donne si stanno spacciando per operatrici dell’ASL, presentandosi a domicilio con l’intento di raggirare gli utenti.

«La procedura ufficiale per l’invio di personale sanitario o per la consegna di presidi domiciliari – precisa la Asl in una nota – prevede sempre un contatto telefonico preventivo con l’utente per concordare l’appuntamento». Non solo: gli operatori dell’Azienda sono sempre muniti di tesserino identificativo con logo ben visibile e si presentano su appuntamento.

L’Asl invita pertanto la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a diffidare di chiunque si presenti alla porta senza preavviso. In caso di dubbi è consigliabile contattare direttamente i numeri ufficiali dell’Azienda o le forze dell’ordine.

L’allarme arriva in un momento in cui i truffatori approfittano della buona fede delle persone più fragili, sfruttando la credibilità delle istituzioni sanitarie. La raccomandazione resta quella di non aprire la porta a sconosciuti e di avvisare subito familiari o vicini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA