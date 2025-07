FIUMICINO – Fiumicino è tra i Comuni costieri del Lazio che vedranno finanziato il proprio progetto di riqualificazione del lungomare grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Lazio nell’ambito della Legge del Litorale. Lo conferma la graduatoria pubblicata nel Report 2025 sulla “Blue Economy” del Lazio, che assegna complessivamente 10 milioni di euro ai primi 12 progetti ritenuti ammissibili, ai quali si aggiunge un cofinanziamento di 4 milioni di euro da parte dei Comuni, per un investimento totale di 14 milioni di euro. «L’inserimento di Fiumicino tra i Comuni destinatari di questo importante finanziamento – dichiara il Sindaco Mario Baccini – è una notizia che accogliamo con grande soddisfazione. La riqualificazione del nostro lungomare rappresenta un obiettivo strategico per il rilancio turistico e la valorizzazione del nostro territorio». Il Sindaco ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare alla vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli: “Ancora una volta il Vice presidente Angelilli si dimostra vicina e attenta alle esigenze del nostro territorio. Un ringraziamento ai nostri uffici e ai tecnici che, con impegno e professionalità, hanno lavorato per presentare un progetto all’altezza delle aspettative».