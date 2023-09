CIVITA CASTELLANA - – Finanza, il capitano Stefano Catalano nuovo comandante della compagnia di Civita Castellana.

Cambio alla guida della compagnia della Guardia di Finanza di Civita Castellana. Dopo due anni di intensa e proficua attività in svariati settori, ieri il capitano Michele Ravaioli ha ceduto il comando della compagnia al capitano Stefano Catalano.

«Un caloroso benvenuto al nuovo comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Civita Castellana, capitano Stefano Catalano, che ho avuto il piacere di incontrare questa mattina – le dichiarazioni del sindaco Luca Giampieri – un ringraziamento sentito al comandante uscente, capitano Michele Ravaioli, per la collaborazione proficua in questi ultimi tre anni. A entrambi i migliori auguri di buon lavoro e un in bocca al lupo per gli importanti ruoli che ricopriranno».

