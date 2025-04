CIVITAVECCHIA – È stata finalmente ripristinata la fontana della stazione ferroviaria. A segnalare la buona notizia uno dei tanti pendolari che frequentano quotidianamente la struttura. «RFI questa volta non si è limitata alla semplice pulizia ordinaria – ha infatti sottolineato con soddisfazione – ma al ripristino originale della vasca con i pesci oltre al getto d'acqua sovrastante. Ogni tanto bisogna evidenziare le cose positive che avvengono in città. Un grazie agli operai addetti alla manutenzione per il lavoro svolto».