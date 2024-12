TARQUINIA - La città di Tarquinia si prepara per la nuova edizione della Fiera. La giunta Giulivi ha deliberato nei giorni scorsi le date dell’evento che sul litorale apre la stagione balneare. La fiera delle macchine agricole "Momema” si svolgerà dal 3 al 5 maggio al Lido.

L’evento, che dallo scorso anno sta subendo un totale ripensamento nel format, sarà realizzato con la collaborazione della Pro loco che si occuperà degli aspetti organizzativi, dalla progettazione tecnica e commerciale alla vendita degli stand agli espositori, dall’allestimento della sede fieristica fino a tutto quanto occorre per mettere in piedi un evento che come è noto richiama migliaia di visitatori.

Sabato 2 marzo 2024 alle ore 11, nella sala degli affreschi del Palazzo Comunale di Tarquinia, l’amministrazione terrà una conferenza stampa per la presentazione ufficiale della 75^ edizione della Fiera di Tarquinia - Mostra mercato Macchine Agricole.

Saranno presenti il sindaco Alessandro Giulivi, gli assessori, i dirigenti degli uffici comunali che, insieme al direttore tecnico della Fiera di Tarquinia e alla Proloco, oltre ad annunciare pubblicamente le date, illustreranno le modalità di svolgimento e gli eventi connessi alla manifestazione.

