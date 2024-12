LADISPOLI – Ancora un appuntamento con “Nati per leggere… al mare!”, la lettura si storie, filastrocche, racconti e fiabe per i bambini. Il prossimo incontro è è fissato per giovedì 22 agosto alle 10 allo stabilimento Columbia Beach in via Regina Elena. «Dopo una breve pausa per Ferragosto – sostengono i promotori - le nostre lettrici vi aspettano con "Una valigia piena di risate”. Come sempre aspettiamo i nuovi nati per consegnare il dono "Lettori si nasce!", il primo libro della bibliografia di questo progetto bellissimo». La partecipazione è libera e gratuita ma è gradita la prenotazione ai contatti della biblioteca comunale. «Sarà un’occasione di crescita e arricchimento per i piccoli – aggiungono - il tempo dedicato alla lettura ad alta voce è un momento divertente da trascorrere con i bambini, ma è anche uno spazio condiviso di riflessione, di ascolto ed un gesto d'amore che avvicina genitori e figli e pone le basi per diventare futuri lettori».

