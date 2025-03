TARQUINIA - Pagine a colori si arricchisce con una nuova e affascinante sezione: “Pagine a colori Extra”, interamente dedicata ai lungometraggi di animazione. Questa nuova iniziativa, in collaborazione con il Cinema Etrusco Arthouse di Tarquinia, offrirà al pubblico un'opportunità unica di scoprire pellicole selezionate per la loro originalità e innovazione.

Le proiezioni si terranno il 23 marzo e il 6 aprile alle 10,30.

Per il primo appuntamento sarà in sala il film “Flow”, recente vincitore del premio Oscar; per il secondo “Nina e il segreto del riccio”.

I due lungometraggi di animazione, scelti per il loro valore artistico e la loro capacità di esplorare nuove frontiere nel mondo dell'animazione, saranno i protagonisti di due mattine speciali al cinema rivolto alle famiglie e al pubblico dei più piccoli. “Pagine a colori Extra” avverrà in concomitanza con la mostra degli albi illustrati che si terrà a palazzo Bruschi Falgari, sede della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, dal 22 marzo al 6 aprile.

