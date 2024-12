ALLUMIERE - Si è svolta sabato 6 luglio la Solenne Processione con l'Effige della Madonna di Lourdes per le vie della frazione La Bianca: "È stato un appuntamento annuale suggestivo e partecipato - spiega don Ivan Leto - grazie a chi si è reso disponibile per la bella riuscita della Festa Patronale".

Prima della processione c'è stata la messa solenne che è stata concelebrata da don Ivan e da don Cono ed è stata animata dal coro parrocchiale.

La processione si è svolta con molta partecipazione da parte di tutta la comunità molto raccolta e ordinata. In apertura di processione il crocifisso seguito dallo stendardo della Madonna di Lourdes; a seguire c'era la banda musicale "Amici della Musica di Allumiere" diretta dal Maestro Manuel Pagliarini. A seguire hanno sfilato i facchini che hanno trasportato a spalla la Statua della Madonna di Lourdes. In processione hanno sfilato le autorità collinari: il sindaco Luigi Landi, il vice sindaco Marta Stampella e l'assessore con delega a La Bianca Romina Scocco. Il gonfalone del Comune è stato portato dal comandante dei vigili urbani. I volontari della protezione civile hanno garantito il servizio d'ordine. Nella giornata di domenica, invece, subito dopo la messa delle ore 10:30, Don Ivan ha benedetto una pianta, una bellissima magnolia giapponese piantata da alcuni volontari nel piccolo giardino adiacente alla Chiesa e donata dal sindaco Luigi Landi e dalla delegata alla frazione Romina Scocco per ricordare la prematura scomparsa di Simone, un ragazzo eccezionale e meraviglioso la cui scomparsa ha lasciato un immenso vuoto incolmabile nei genitori, ma anche in tutta la comunità della frazione. Simone era un ragazzo speciale che tutti amavano e apprezzavano.

Tutti i presenti si sono stretti in un simbolico abbraccio a Luisa e Maurizio, due genitori eccezionali che sono stati sempre attivissimo in parrocchia e nella frazione.