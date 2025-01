TARQUINIA - Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate. Per consentire le celebrazioni di domenica 19 gennaio 2025, sarà modificata temporaneamente la circolazione nel centro abitato.

La sosta sarà vietata a qualsiasi tipo di veicolo, con rimozione forzata, inclusi i veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, dalle 8 alle 13 nelle seguenti vie e piazze: piazza San Giovanni; via Roma, tra piazza San Giovanni e piazza Cavour; Barriera San Giusto, nell’area del parcheggio retrostante il distributore dei carburanti; piazza Cavour; corso Vittorio Emanuele; via Giuseppe Garibaldi; viale Bruschi Falgari; via IV Novembre; piazzale Europa; viale Luigi Dasti, tra piazzale Europa e via Umberto I; via Umberto I, tra viale Luigi Dasti e via Giosuè Carducci; via Giosuè Carducci; via delle Mura, tra via Giosuè Carducci e piazza Belvedere; piazza Belvedere; via Guglielmo Marconi.

La circolazione sarà sospesa nelle vie e piazze elencate il tempo necessario per consentire il passaggio della processione, mentre in piazza Belvedere sarà interrotta per il tempo strettamente necessario alla conclusione dei festeggiamenti. Inoltre, il transito e la sosta saranno vietati in piazza San Giovanni a qualsiasi tipo di veicolo, con rimozione forzata, inclusi i veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, dalle 13 alle 20.

GLI EVENTI DI DOMENICA 19 GENNAIO 2025 Alle 10,15 raduno dei cavalieri alla Barriera San Giusto; alle 10,45 partenza dei cavalieri e del carro allestito dal comitato Sant’Antonio. In concomitanza, dalla chiesa di San Giovanni partirà la statua del santo per incontrarsi con il corteo in piazza Cavour e dare inizio alla sacra celebrazione secondo il consueto itinerario. Sarà presente la banda musicale Giacomo Setaccioli. Alle 11,45 benedizione degli animali in piazza Belvedere (sarà possibile anche visitare la chiesa ortodossa).

Nel pomeriggio alle 15 in piazza San Giovanni festa popolare con lotteria a premi e animali vivi; festa in piazza con il clown e animazione per bambini; vin brulè e frittelle per tutti e tombola a premi. Alle 17 accensione del fuoco in onore di Sant’Antonio; alle 17,30 benedizione del fuoco e alle 18 messa solenne omaggio alla santa reliquia.

A tutti sarà donata l’immagine poster giubilare di Sant’Antonio in segno di benedizione e protezione.

