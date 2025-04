TARQUINIA - Fervono gli ultimi preparativi in vista della festa della merca che si svolgerà nel weekend - 12 e 13 aprile - alla Roccaccia. Oggi si è riunito il tavolo della sicurezza coordinato dall'assessore Alessandro Sacripanti, coadiuvato dall'assessora Claudia Rossi, alla presenza dei rappresentanti di Croce rossa italiana, Aeopc Protezione civile, associazione Sparatori, Cartedde 4x4 e Gruppo gestione parcheggi.

Ai presenti il saluto del presidente dell'Università Agraria Alberto Riglietti per la collaborazione alla Festa della Merca. Piano di emergenza della manifestazione, inviato alle autorità competenti; piano sanitario; piano antincendio e gestione della comunicazione tra tutti gli attori coinvolti a vario titolo: sono stati questi i principali argomenti trattati nel corso dell’incontro presso la sede dell’Università Agraria. L’ente ha reso noti inoltre altri eventi legati alla festa, come la “Festa della Primavera”, evento sportivo dell'Asd Archeobike, che si svolgerà domenica 13 aprile, con un percorso di trekking all'interno dei boschi della Roccaccia. L'iniziativa si svolge con il patrocinio dell'Unione nazionale veterani dello sport e partirà dal Centro aziendale della Roccaccia. Alle 8,30 inizierà la cicloturistica Tour dei Casati divisa in due percorsi, uno di 61 e l'altro di 55 chilometri, mentre alle ore 9.30 è prevista la partenza del Trekking con Joelette in un percorso di otto chilometri immersi nella natura. Queste ultime sono speciali carrozzine che permettono di far partecipare all'attività sportiva le persone con disabilità. Parole di soddisfazione dell'assessore allo Sport Sacripanti: "Un ringraziamento speciale al presidente dell'Asd Archeobike Roberto Piccioni, all'organizzatore trekking Jolette Ennio Soldini e al presidente dell'Unvs Tarquinia Augusto Pancotti, per aver portato questa importante iniziativa sportiva e sociale alla Festa della Merca dell'Università Agraria alla Roccaccia".

«Siamo sempre vicini al mondo dello sport e in particolare ad iniziative sensibili verso le persone con difficoltà motorie. La Festa della Merca del 12 è 13 aprile si arricchisce ancor di più con questo evento sportivo rurale".

©RIPRODUZIONE RISERVATA