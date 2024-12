Viterbo celebra la Giornata della Marina militare sabato e domenica. Il 10 giugno scorso si è svolta a Civitavecchia la giornata nazionale dedicata alla Marina ma a Viterbo si è deciso di ricordarla il 15 e 16 giugno.

«Celebreremo il gemellaggio con l’Anmi (associazione nazionale marinai d’Italia) di Avellino – dice Nicola Becattini, membro dell’Anmi Viterbo – nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata della Marina. Gli eventi ufficiali si sono svolti dall’8 al 10 giugno scorso a Civitavecchia ma abbiamo deciso di celebrarli ufficialmente anche a Viterbo sabato e domenica prossimi. Sabato alle 15, presso la sala Regia del Comune, alla presenza della sindaca Chiara Frontini, si terrà un evento celebrativo alla presenza del nostro presidente Vincenzo Centini. Nella due giorni ci saranno il capitano di vascello Lorenzo Savarese, il generale di divisione Claudio Fazari e il presidente di Assoarma Viterbo generale dell’aeronautica Ettore Scorza. Dopo l’incontro in Comune gli ospiti saranno guidati a visitare le bellezze di Viterbo». L’evento proseguirà domenica alle 11 con la messa alla chiesa di Santa Maria della Verità a piazza Crispi e, subito dopo, ci sarà la sfilata delle due associazioni Anmi, di Viterbo e Avellino, dalla chiesa al monumento ai Caduti del mare in piazza Vittorio Veneto. Con loro le Anmi di Civitavecchia e Ladispoli. «Davanti al monumento dei Caduti del mare di ogni epoca – conclude Becattini – faremo l’alza bandiera e la deposizione di una corona d’alloro. Saranno presenti, oltre ai colleghi di Avellino anche l’associazione marinai di Ladispoli e Civitavecchia con i Labari. Proprio a Civitavecchia, dall’8 al 10 giugno scorsi, ci sono state le celebrazioni ufficiali nazionali della Giornata della Marina alla presenza del Ministro della Difesa, del Capo di Stato Maggiore della Difesa e di quello della Marina, ammiraglio di squadra Enrico Credendino».

La Giornata della Marina è stata istituita il 13 marzo 1939 quando ogni singola forza armata poté scegliere una data per celebrare la propria festa. La Marina Militare scelse il giorno 10 giugno per ricordare l’impresa di Premuta, una delle più grandi vittorie italiane per mare della prima guerra mondiale. Prima del 1939 la festa della Marina era il 4 dicembre, festa di Santa Barbara. Nel 1950 si tornò a celebrarla il 4 dicembre ma, nel novembre 1963, si tornò a organizzarla il 10 giugno per la forte volontà dell’allora capo di Stato maggiore della Marina ammiraglio Ernesto Giurati.