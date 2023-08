BASSANO IN TEVERINA – Grande successo per la festa della pizza organizzata dal “Comitato festeggiamenti Santi Fidenzio e Terenzio”: in sole quattro serate, sono state oltre 1500 le persone che hanno partecipato all’iniziativa.

La festa della pizza è ormai una tradizione dell’estate bassanese, iniziata tanti anni fa quasi per gioco e diventata in poco tempo una delle principali manifestazioni enogastronomiche della Tuscia. Lo dimostrano i numeri di quest’anno, che difficilmente riescono ad essere raggiunti dalla gran parte delle sagre del territorio e che rappresentano un record anche per Bassano in Teverina. Ma non ci sono state solamente le pizze e la birra. Protagonista è stata anche la musica, dal liscio, ai balli di gruppo, ai latinoamericani.

I proventi della festa della pizza verranno utilizzati dal Comitato festeggiamenti per organizzare la festa patronale in onore dei Santi Fidenzio e Terenzio che, come ogni anno, si festeggia il 27 e il 28 settembre. A breve verrà pubblicato il programma completo della festa che unisce la tradizione religiosa locale a quella popolare, musicale e folkloristica.