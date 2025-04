LADISPOLI - «Quell’uomo ha aperto la portiera della macchina dopo averne arrestato la marcia ed è salito su». Il racconto choc di una donna che si è affidata ai social scoprendo in pochi minuti che questo soggetto ha utilizzato la stessa tecnica anche con altri automobilisti. «Si tratta di un uomo grande, brizzolato – prosegue nel racconto la signora Paola – e ha affermato che sua moglie stava partorendo. Ha intimorito la mia amica chiedendole se facesse uso di sostanze stupefacenti, le ha chiesto dove abita e cosa fa nella vita. Lei ovviamente si è trovata in difficoltà data la gravissima situazione». È capitato anche a Maurizio. «Mi ha chiesto un passaggio a Cerenova e voleva sapere se facessi uso di sostanze stupefacenti ed era ben vestito». Anche per Martina è lo stesso personaggio. «Ha detto di aver sbattuto il ginocchio e voleva essere accompagnato a Palo. Identiche domande sull’uso di droghe». C’è il forte sospetto che si tratti di chi ha minacciato con un coltello una signora anziana in via Alcide De Gasperi nei giorni scorsi. Ora è psicosi tra i cittadini che invocano l’intervento delle forze dell’ordine.

©RIPRODUZIONE RISERVATA