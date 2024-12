LADISPOLI - Cambiano da lunedì, da disposizione regionale, gli orari di apertura delle farmacie comunali di via Firenze e di via Roma.

La prima sarà aperta da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Stesso orario di apertura per la farmacia comunale di via Roma.

Gli orari della Farmacia 2 e Farmacia 3 rimangono invariati: la prima (a viale Europa) sarà aperta dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Quella in via Bari invece sarà aperta tutti i giorni con orario continuato dalle 8.30 alle 20. La Farmacia 3 svolgerà il servizio di Guardia Farmaceutica Notturna dal 12 ottobre dalle 8:30 fino al 9 novembre alle 8.30. ©RIPRODUZIONE RISERVATA