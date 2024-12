Due cinquantenni sono stati denunciati nell’ambito di un maxi controllo nel centro storico di Faleria eseguito dai carabinieri della Compagnia di Civita Castellana.

Il primo è stato sorpreso con una coltivazione di marijuana all’interno di un armadio della camera da letto. I carabinieri, dopo aver aperto le ante del mobile, hanno trovato lampade che riscaldavano 6 vasetti con germogli di marijuana, il tutto rivestito da carta stagnola per una pratica serra fatta in casa. a. Altri 22 grammi di droga erano in essiccazione, mentre 91 semi di marijuana e numerosi opuscoli per la coltivazione delle piante erano conservati in un cassetto, pronti per la prossima coltivazione

Nel secondo caso, l’uomo segnalato all’Autorità prefettizia per possesso di hashish per uso personale, è stato denunciato per ricettazione e possesso illecito di materiale di interesse archeologico: i militari durante le operazioni di perquisizione domiciliare, si sono resi conto che l’uomo aveva conservato nella propria camera da letto del vasellame di interesse storico/archeologico. Anfore e parti di terracotta presumibilmente del periodo etrusco/romano detenute illecitamente dall’uomo, sono state sottoposte a sequestro penale.