LADISPOLI - Sul ponte pedonale dedicato alle scorte di Falcone e Borsellino arrivano due murales per rendere loro omaggio. Opera dell'artista Stefania Paolucci e di Donato Ciccone promotore di "Coloriamo la nostra città". Le due opere sono state ultimate in tempo per la giornata di oggi, 19 luglio, giorno in cui cade l'anniversario della strage di via D'Amelio. E ora si guarda alla facciata del comune, dove Ciccone vorrebbe realizzare un grande murales dedicato al giudice Falcone.

