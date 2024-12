S. MARINELLA – Sui social è facile leggere commenti critici su quanto fa un’amministrazione per svariati motivi. C’è chi è fervente oppositore di quel sindaco o perché non condivide la maggioranza votata dai cittadini. C’è anche chi, invece, bacchetta amministrazione e gli stessi internauti, tacciati di criticare gli eventi culturali proposti dal Comune anche senza averne partecipato. “Mi rivolgo sia a chi si oppone a questa maggioranza, sia a chi è nel consiglio che allo stesso sindaco – scrive la signora De Santis – in quanto non si fa altro che leggere su internet che non ci sono eventi. Ci sono stati tre giorni al Green Park per il Santa Marinella Short Film Festival, organizzato con grande abnegazione e sforzo dai ragazzi di Santa Marinella con il patrocinio del Comune e con l’aiuto prezioso della signora Sonia Signoracci e della sua associazione Santa Marinella Viva. Qualcuno è passato? Ben pochi, e avete fatto molto, molto male. Tre giorni di cinema, di canto, di danza, di sfilate, di interviste, di cultura. Non serve il tappeto rosso o l’invito per venire ad omaggiare dei ragazzi giovani, perché sinceramente il tappeto rosso spetta in realtà solo a loro per tutto l’impegno che hanno messo in campo e ricordo senza percepire nulla. Ovviamente neanche una parola di incoraggiamento e di congratulazioni dall’amministrazione, ma neanche dai cittadini. Tutti assenti. Ricordatevi che questi ragazzi vanno trattati con i guanti bianchi e soprattutto non cercate le persone solo per i voti o dopo le elezioni per criticare chi ha vinto. Si richiede la vostra presenza sul territorio e nella vita di tutti i giorni. Al Giffoni Film Festival la politica omaggia i giovani, voi al nostro Film Festival neanche un messaggio”.

