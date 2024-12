LADISPOLI - Apertura straordinaria dell'ufficio elettorale in vista delle Europee dell'8 e 9 giugno. Lo sportello resterà aperto venerdì 31 maggio dalle 15 alle 18, sabato 1 giugno dalle 9 alle 13, lunedì 3 giugno dalle 15 alle 18, mercoledì 5 giugno dalle 15 alle 18, venerdì 7 giugno dalle 9 alle 18, sabato 8 giugno dalle 9 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 21. L'elettore che, per qualsiasi motivo, non può recarsi personalmente presso l'ufficio elettorale per la sostituzione e il rinnovo della tessera elettorale o per la consegna di un suo duplicato, può delegare al ritiro un'altra persona che dovrà esibire: l'atto di delega in carta semplice, una copia del documento di identità del delegante, la tessera elettorale del delegante che si sia deteriorata o i cui spazi per la certificazione del voto si siano esauriti.

In caso di smarrimento della tessera elettorale, il delegato dovrà produrre: l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal delegante, una copia del documento d’identificazione del delegante.

