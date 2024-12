TOLFA - Ancora protagonista la poliedrica artista tolfetana Eugenia Serafini, la quale sarà a Roma presso la Libreria Caffè letterario Horafelix il prossimo 14 dicembre alle ore 18 con il percorso di arte e vita dell’artista internazionale Eugenia Serafini, la quale presenterà il suo poemetto “Canto dell’Effimero” e il libro intervista a lei dedicato “Eugenia Serafini si racconta” scritto da Silvana Lazzarino.

A moderare la serata sarà Maria Rizzi; i relatori invece sarannp Roberto De Luca e Silvana Lazzarini; letture a cura di Eugenia Serafini e Federica Sciandivasci.

La serata, che si svolge a Roma a conclusione della Rassegna Iplac (Circolo Insieme per la Cultura) il 14 dicembre 2024 alle ore 18,00 presso la libreria Caffè letterario Horafelix in Via Reggio Emilia, 89, è dedicata a conoscere ancora più da vicino questa grande e straordinaria artista di fama internazionale: Eugenia Serafini, “Premio all'Eccellenza Iplac XVI Premio Letterario Internazionale 2023”, attraverso la presentazione di due opere di grande spessore per contenuti e stile quali il suo poema “Canto dell’Effimero”, Roma 2022 e il libro intervista a lei dedicato “Eugenia Serafini -l’artista che restituisce le emozioni della vita-Si racconta”, 2^ edizione riveduta e ampliata, Roma 2024, scritto da Silvana Lazarino.

A moderare la serata è la nota scrittrice di gialli Maria Rizzi, Presidente Iplac, relatori sono lo scrittore e poeta Roberto de Luca Vice-Presidente Iplac e Silvana Lazzarino giornalista, autrice e poetessa, mentre le letture sono a cura dell’artista Eugenia Serafini e della poetessa e scrittrice Federica Sciandivasci Consigliera Iplac. Roberto De Luca espone la sua analisi e il suo pensiero rispetto al “Canto dell’Effimero”, (Edizione ARTECOM-onlus, 2022) di Eugenia Serafini, poemetto bilingue italiano/romeno, traduzione del prof. George Popescu, Docente di Letteratura Italiana dell’Università di Craiova, mentre Silvana Lazzarino propone una descrizione sintetica sul libro intervista “Eugenia Serafini si racconta” che aiuta a comprendere l’impegno, la passione di Eugenia Serafini per l’arte che guarda alla vita.

Il “Canto dell’’Effimero” di Eugenia Serafini, che ha meritato la Menzione Speciale al prestigioso XXXV Premio Letterario Internazionale Camaiore /Francesco Belluomini 2023, può essere definita un’opera letteraria di grande respiro emozionale in cui parole e immagini creano una danza per accompagnare il lettore nei ricordi lontani eppure vicini dell’artista e autrice. Si tratta della seconda edizione (Artecom-onlus, 2022) tradotta in lingua romena dal prof. George Popescu, con prefazione di Elio Pecora, e arricchita dalla presentazione di George Popescu, la postfazione a cura di Nicolò Giuseppe Brancato corredata di foto familiari e una chiosa della stessa Serafini che già nel titolo “Parole per una poetica” rivela l’esigenza di chiarire e sottolineare le numerose sperimentazioni linguistiche e segniche del suo lungo percorso poetico.

Questo diario poetico come lo definisce nella postfazione Nicolò Giuseppe Brancato, cui l’autrice e artista Eugenia Serafini ha dato vita in seguito ai frequenti viaggi e spostamenti nella sua docenza all’Accademia di Belle Arti di Carra e il ritorno a Roma e viceversa “è un diario di sentimenti, sensazioni, esperienze, emozioni universali, ove la brevità è suggerita anche dal veloce succedersi di immagini durante il viaggio in treno: e d’altra parte, il termine ‘diario’ non è sinonimo di ‘effimero’ sostantivato?”.

Nel libro “Eugenia Serafini…. si racconta” Silvana Lazzarino sottolinea con acume e grande sensibilità, come la nota artista multimediale, poetessa, giornalista, docente universitaria, proceda nel suo lavoro a partire da scelte importanti, nuove esperienze grazie a incontri determinanti come sono stati tra gli altri quello con Mario Verdone e Lawrence Ferlinghetti.

In questo testo si avverte la profonda connessione tra amore per la sua terra i monti della Tolfa, affetti familiari, amicizie con artisti e intellettuali, e quello che ruota intorno all’evoluzione della sua arte dove spiccano tematiche inerenti l’aspetto ecologico e sociale, senza dimenticare il possibile recupero dell’originaria armonia tra l’uomo e la natura di cui egli è parte integrante.

La serata si chiude con un’apericena durante il quale si brinderà al Natale orami alle porte. Per quanti desiderino fermarsi per l’apericena con prenotazione obbligatoria, vi è la possibilità di gustare quanto verrá servito al costo di 13uro Per prenotarsi contattare il numero 347 5789139. Appuntamento con letture a cura di Eugenia Serafini e Federica Sciandivasci,

presso la libreria Horafelix (in via Reggio Emilia) a Roma sabato 14 dicembre 2024 ore 18. ©RIPRODUZIONE RISERVATA