Nel fine settimana appena trascorso a Viterbo, caratterizzato da una enorme presenza di turisti, residenti e villeggianti, sono stati garantiti dalla polizia servizi specifici di controllo del territorio.

In particolare, anche in relazione a quanto condiviso in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura, sono stati organizzati appositi dispositivi interforze coordinati da un funzionario della questura di Viterbo sia presso l’area della fiera di Viterbo dove si sono svolte due serate musicali con concerti che hanno richiamato una grande quantità di giovani, sia nel centro storico cittadino dove pattuglie appiedate con l’ausilio del camper della polizia di stato hanno vigilato sull’ordinato svolgimento dei tanti eventi pubblici e sulla considerevole presenza di persone presso i numerosi esercizi di ristorazione e divertimento. I servizi mirati a garantire il pacifico svolgimento dell’estate viterbese proseguiranno anche nei prossimi weekend e si aggiungeranno all’ordinaria attività di controllo del territorio garantita quotidianamente nell’arco delle 24 ore dalle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.