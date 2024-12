LADISPOLI - Le belle giornate e il caldo sembrano ormai finalmente essere arrivate con le spiagge che già durante i week end iniziano ad affollarsi di giovani e famiglie che già fremono per trascorrere le loro tanto agognate vacanze lontano dal caos della città. Ma quanto costa in media un mese al mare a Ladispoli? Da anni, in città, soprattutto nel post covid, sono sempre di più i proprietari di seconde abitazioni che preferiscono affittare solo per brevi periodi piuttosto che per tutto l'anno. Alla base di questa scelta, la voglia di poter usufruire magari della propria abitazione di tanto in tanto, la paura di una possibile occupazione abusiva da parte di un affittuario di lunga durata e soprattutto la voglia di riuscire a guadagnare in poco tempo quello che si potrebbe guadagnare in un intero anno. E sono proprio i costi a essere spesso contestati. Una vacanza al mare, per un mese, a pochi chilometri da Roma pesa sulle tasche delle famiglie in media dai 2mila euro in su (calcolando non solo l'alloggio ma anche un posto al mare) e può raggiungere anche i tre mila euro. Per un mese, tra luglio e agosto, i proprietari delle abitazioni sono pronti a chiedere infatti tra i 1500 e i 2mila euro. Se poi l'appartamento si trova vicino al mare e magari è munito di spazi esterni e posto auto si può arrivare anche a 2300 euro. Cifre bene o male simili a quelle degli scorsi anni. Proprio come invariati sono rimasti i costi degli stabilimenti balneari. Si va da uno stagionale di circa 1200 euro ai mensili che oscillano tra i 450 e i 500 euro. ««Le richieste più frequenti – spiega Emanuele Cagiola dell’agenzia immobiliare “Spazio Casa”- vanno dai quattro ai sei posti letto. Si tratta soprattutto di famiglie». Diversa la storia, però, se ci si sposta nella frazione di Marina di San Nicola, da molti ribattezzata la "Costa Smeralda" in termini di prezzi. Qui l'affitto, nel periodo estivo (si parla di luglio e agosto) di un'abitazione si aggira infatti sui 4mila euro. Se poi si dovesse trattare di una villa a pochi passi dal mare la cifra raddoppia: 8mila euro. Un po' più cari anche gli abbonamenti per lettino e ombrellone che si aggirano sui 700 euro mensili.

Va un po' meglio nelle vicine frazioni etrusche di Cerenova e Campo di Mare dove i vacanzieri potrebbero risparmiare qualche centinaio di euro per una casetta al mare. Qui il costo di un appartamento mensile si aggira intorno ai 1200 euro.

