S. MARINELLA – “Finalmente, dopo oltre trent'anni dal ritrovamento e dieci dal restauro, abbiamo l'onore di esporre presso il castello di Santa Severa, nella sala del Museo del Mare e della Navigazione Antica, un'ancora lignea di epoca romana ritrovata integra davanti al Lido di Tarquinia”. A annunciarlo, è stato il sindaco Tidei, nel corso della conferenza per la presentazione dell'eccezionale reperto. “Siamo onorati di poter ospitare sul nostro territorio un reperto storico così importante – continua Tidei - ritrovato sulla costa di Tarquinia e che sarà esposto al pubblico proprio nel nostro Museo del Mare e della Navigazione Antica. Un reperto di straordinario valore archeologico, così prezioso per la conoscenza della struttura e dei sistemi di lavorazione e assemblaggio delle ancore antiche. Oggi è una giornata molto importante e voglio ringraziare chi continua ad arricchire il nostro territorio permettendo al Comune di poter disporre al pubblico un preziosissimo reperto storico ed archeologico, ospitato in questo grande contenitore culturale che è il castello di Santa Severa, divenuto ormai internazionale, raggiunto ogni anno da turisti, croceristi e appassionati di storia, arte e cultura”. Dopo un intervento di restauro, l'ancora lignea, ricostruita in frammenti perfettamente assemblabili, sembrerebbe essere stata realizzata in quercia, lunga 2,60m con una larghezza massima di 1,30 m alla punta delle marre. “In particolare – conclude il primo cittadino - voglio ringraziare il direttore del Polo Museale Flavio Enei, la Sovrintendente archeologica marittima Barbara Barbaro, il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, il presidente Paolo Marini e tutti coloro che ogni giorno si impegnano con sacrificio e costanza nel riportare alla luce le bellezze del patrimonio archeologico e naturalistico della nostra città”.