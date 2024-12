Un boato fortissimo, che ha spaventato i residenti delle zone a ridosso dell’ospedale San Paolo. Una violenta esplosione in via Anita Garibaldi, probabilmente una bomba carta che oltre ad aver fatto saltare un cassonetto dei rifiuti ha danneggiato una macchina parcheggiata poco distante. La deflagrazione intorno a mezzanotte: i vetri di un’abitazione si sono frantumati, creando il panico tra gli abitanti della zona. Un’anziana signora a causa dello spavento si è sentita male e per lei si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza del 118. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati i Carabinieri che oltre a rassicurare i cittadini con la loro presenza, si sono subito messi al lavoro nel tentativo di risalire all’autore del gesto. A quanto pare non si tratterebbe del primo caso: i residenti di via Anita Garibaldi hanno raccontato di continue esplosioni, soprattutto negli ultimi giorni. Segnalazioni dello stesso tipo sono arrivate anche dalla zona portuale. Naturalmente intercettare i protagonisti di simili bravate non è cosa semplice.

