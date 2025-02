TARQUINIA – Campi sott’acqua, case evacuate, danni a strutture. E’ pesante il bilancio all’indomani del maltempo che si è abbattuto sul litorale viterbese, con i fiumi Marta e Mignone esondati. La notte di pioggia e grandine, tra giovedì e venerdì, ha caricato i corsi d’acqua che ieri mattina hanno rotto gli argini invadendo le campagne circostanti.

L’acqua ha invaso campi e isolato abitazioni, con famiglie che si sono svegliate nell’incubo soprattutto nella zona di Montericcio. Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per liberare alcune persone rimaste intrappolate nelle loro case. Due squadre dei vigili del fuoco sono entrate in azione intorno alle 7,30 per prestare soccorso ad alcuni nuclei familiari. Impegnato dalla sede centrale, anche un gommone con i soccorritori fluviali alluvionali per il trasporto delle persone. In sorvolo sull'area ieri c’era anche l'elicottero del reparto volo di Roma. Al lavoro anche i volontari Aeopc, i carabinieri impegnati a prestare i soccorsi, la Polizia locale e la Polizia di Stato. Quattro persone e un cane sono stati tratti in salvo. Una coppia ha raccontato di aver perso molti beni.

Sul fronte agricoltura, compromesse le colture come carciofi, finocchi e broccoli. Nei prossimi giorni sarà possibile avere un bilancio più chiaro della situazione e dei danni.

Disagi anche sulle strade del territorio. Necessari interventi su alcuni tratti resi inagibili dagli allagamenti: problemi in particolare si sono registrati all’Acquetta, alle Grottelle e lungo la strada del cimitero. Sotto controllo il lungomare, dove il fiume ha però riversato molto del materiale trascinato via lungo il suo corso.

Colpito dall’abbondante pioggia anche il litorale di Montalto di Castro, con i residenti della Marina che tornano ad avere paura. Anche a Montalto Marina sono stati diversi gli interventi dei Vigili del fuoco.

