Si infortuna lungo il sentiero 103 della faggeta a Soriano nel Cimino. Una donna di circa 50 anni è stata soccorsa dai vigili del fuoco. Il fatto è avvenuto questa mattina mentre era impegnata in un’escursione con il marito.

Dato l’allarme, sul posto è intervenuta una squadra dalla sede centrale con il supporto del personale specializzato in tecniche speleo-alpinistiche-fluviali, data la difficoltà di raggiungere e trasportare la donna ferita. I soccorritori, insieme al personale sanitario, hanno proceduto a immobilizzarla sulla barella, trasportandola per circa 500 metri all’interno della faggeta fino al punto di incontro con un’ambulanza. La donna, cosciente durante tutte le operazioni, è stata quindi trasferita in ospedale per accertamenti e le cure del caso. Al momento non si conoscono le sue condizioni