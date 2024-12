Paura oggi pomeriggio per le sorti di una ragazza di 16 anni che è uscita di casa passando dal balcone ma è caduta ed è rimasta ferita. Il fatto è accaduto intorno alle 15, in via Fausto Ricci, una traversa di via Garbini. La giovane è stata subito soccorsa dai sanitari del 118. Secondo quanto si è potuto apprendere l’adolescente è sempre rimasta cosciente. Trasportata all’ospedale di Belcolle, non sarebbe in pericolo di vita. Avrebbe riportato la frattura di una gamba. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra volante. Sono ancora in fase d’accertamento le cause della caduta.