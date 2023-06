MONTALTO - Saranno presenti anche la sindaca di Montalto Emanuela Socciarelli e l’assessore al Demanio Marco Fedele tra i 24 sindaci che domani, giovedì 22 giugno, parteciperanno in Regione all’incontro “Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione”. Un tema promosso dalla XII Commissione consiliare permanente volto a definire un quadro completo della situazione dei territori. All’incontro sono stati invitati il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e gli assessori regionali, oltre ai rappresentanti delle varie istituzioni interessate. «La nostra costa è una preziosa risorsa che dobbiamo preservare e proteggere per le future generazioni - dichiara la sindaca Emanuela Socciarelli -. L’erosione costiera rappresenta una sfida significativa che richiede il nostro impegno collettivo. In particolare, l’erosione nel nostro territorio sta gravemente danneggiando aree ambientali protette come il Tombolo, zone di elevato pregio ambientale dove esistono ecosistemi tutelati classificati come zone Sic (Sito di interesse comunitario). Il rischio è quello di una possibile evoluzione negativa per il turismo balneare. Collaboreremo con le istituzioni per sviluppare soluzioni innovative e sostenibili - conclude la sindaca Socciarelli -. Ringrazio il presidente della XII Commissione, consigliere Nazzareno Neri, per aver organizzato questa importante giornata di confronto e di condivisione, dimostrando spiccata sensibilità e interesse alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema costiero».