CIVITAVECCHIA – Erba alta, sterpaglie e un senso generale di abbandono: è questo lo stato in cui versa il cimitero nuovo di via Braccianese Claudia, secondo le segnalazioni di diversi cittadini che in questi giorni hanno denunciato l’incuria dell’area.

Le immagini scattate da alcuni cittadini mostrano vialetti invasi dalla vegetazione e tombe quasi nascoste da cespugli non potati.

«È una mancanza di rispetto verso i nostri cari e verso chi ogni giorno viene qui per onorarli», lamenta una cittadina.

Le richieste sono chiare: serve un intervento immediato e risolutivo da parte di Civitavecchia Servizi Pubblici, la municipalizzata incaricata della manutenzione.

I cittadini si chiedono quando arriverà una risposta concreta per restituire decoro e dignità a un luogo che merita attenzione.

