ALLUMIERE - Allumiere si prepara ad un’importantissima iniziativa: il 22 aprile alle ore 9,45 prenderà il via il primo Epicentro di Rinascita: appuntamento presso il parcheggio del Faggeto di Allumiere. L'evento é patrocinato dal comune di Allumiere, dall'associazione "Il Cammino dell'Allume, l'Università Agraria di Allumiere e l'AITO (Associazione Italiana Terapisti Occupazionali); il 2° Epicentro di Rinascita esploderà la sua creatività, invece, nel cuore di Marino, il 22 maggio allo stesso orario (10,00/13,00). Ulteriori approfondimenti sul progetto, sono disponibili a chiunque sia interessato a far "esplodere" un Epicentro nel proprio comune, inviando mail a keymethod.palieri@gmail.comGli “Epicentri di rinascita sono una risposta alla richiesta di promuovere una nuova modalità di pensare alla propria Salute e alla qualità della vita, pesantemente minata da questa epoca disturbante. I percorsi, pensati nell'ottica di star bene divertendosi, sono fondati sulla natura il Genius Loci, per generare un viaggio di trasmutazione individuale prima e per una società più sana ed evoluta poi. Il Fil Rouge che lega i siti degli Epicentri di Rinascita, è "La via della Pietra", via che ha condotto l’uomo a cercare nelle risorse della terra, risorse per evolvere individualmente e socialmente, costruendo reti di scambio internazionale. Il presente e i prossimi siti coinvolti negli epicentri di rinascita, sono situati su terra vulcanica, hanno in comune cave o miniere, boschi (faggi, castagni, querce), la presenza dell’agrifoglio, la presenza di sorgenti d’acqua.

La scelta mirata, di usare termini come esplosione ed Epicentro, sorge sullo strumento PNL, per contrastare il potere delle parole distruttive, sovrapponendovi un senso costruttivo che aiuti la resilienza individuale e collettiva. In sintesi, l'obiettivo degli Epicentri di Rinascita sull’individuo, è la Trasmutazione, azione che agisce sulle qualità spirituali dell’Uomo, trasformazione dell’intelletto da uno stato di “vile” di incoscienza ad una dimensione “nobile” di consapevolezza, caratterizzata dall’equilibrio raggiunto dalla triade corpo-anima-spirito.

Ogni evento comprende il pranzo con prodotti locali al costo di 50euro di cui 25euro alla prenotazione, da versare entro giovedì 21 aprile, sull'iban IT88K0200805118000401349791 o tramite PayPal ad alex.palieri@gmail.com

Appuntamento con i partecipanti alle ore 9,45 presso il parcheggio del Faggeto di Allumiere.