Ancora una volta Arcaplanet di Viterbo aiuta Enpa.

«I nostri volontari e tutto il direttivo provinciale - fanno sapere dall’Enpa - ringrazia Arcaplanet di Viterbo, che ospiterà un nostro punto raccolta alimenti pet in via Igino Garbini 93 di fronte all’ingresso del negozio sabato 26 agosto per l’intera giornata. Un grazie anche ai viterbesi e a tutti gli amici che vorranno partecipare alla corsa verso la solidarietà, semplicemente recandosi presso il punto vendita, dove riceveranno all’ingresso dai volontari una busta Enpa dentro la quale potranno lasciare, all’uscita, ciò che decidono di acquistare per i nostri protetti, cani e gatti», concludono dall’Enpa.