FIUMICINO - Torna a Fiumicino, per la sua seconda edizione, l’iniziativa “Food & Sport”, un evento unico nel suo genere che unisce il meglio dell’enogastronomia del Lazio con il fascino dello sport. Dal 20 al 22 settembre, il suggestivo scenario di Fiumicino si trasformerà in un villaggio enogastronomico, dove il sapore autentico dei prodotti locali, incontrerà l’emozione che ci farà vivere la finale del Campionato Italiano Motonautico.

L’evento “Food & Sport”, organizzato in concomitanza con una grande manifestazione sportiva, propone un percorso sensoriale attraverso le eccellenze enogastronomiche della regione. Dai vini minerali della zona costiera e di quelli dell’entroterra, alle prelibatezze nostrane come la caciotta di Palidoro e tanto altro, il pubblico avrà l’opportunità di degustare e scoprire i sapori autentici del Lazio. I visitatori potranno immergersi in un “Itinerario del Gusto” articolato per aree tematiche, con esposizioni sensoriali che stimoleranno i sensi visivi e uditivi, offrendo un’esperienza culturale e culinaria completa. Il villaggio enogastronomico, allestito con strutture scenografiche come totem, archi e un grande Led Wall, ospiterà un ricco programma di eventi. Il pomeriggio di venerdì e la serata di sabato saranno dedicate a degustazioni guidate di vini e birre artigianali locali, accompagnate da piatti tipici laziali. Durante la giornata, workshop, seminari e laboratori del gusto offriranno spunti di riflessione sull’importanza di un’alimentazione sana e sui valori culturali del territorio.

“Food & Sport” non è solo un evento enogastronomico, ma un vero e proprio momento di promozione territoriale, che sfrutta la visibilità della motonautica per attrarre pubblico proveniente da tutta Italia. La manifestazione, grazie alla sua capacità di unire sport e gastronomia, rappresenta un’importante occasione di valorizzazione delle risorse locali, favorendo ricadute positive sul turismo e sull’economia della regione. L’iniziativa prevede anche dei momenti di incontro nei quali saranno trattate tematiche legate alla corretta alimentazione finalizzata ad un migliore stile di vita e funzionale alla pratica sportiva, con l’intervento di alcuni testimonial del mondo della motonautica grazie alla particolare concomitanza con l’evento sportivo collaterale. “FOOD & SPORT vi aspetta a Fiumicino in Piazzale Molinari (ex Piazzale Mediterraneo) per vivere un’esperienza unica, all’insegna del gusto e del divertimento, e per scoprire insieme a noi le eccellenze del Lazio.