LADISPOLI – Perdite idriche, un incubo per i residenti che si ritrovano sempre con lo stesso problema da mesi. In molte zone in effetti i cittadini continuano puntualmente a segnalare le anomalie, ma non con la stessa solerzia vengono avviate le riparazioni. Anzi, passano giorni, settimane fino a quando non si vede la squadra degli operai in azione. Guasti dovuti probabilmente alle tubature ormai obsolete. Falle che si sono create persino in centro come in via Napoli, via Flavia, via La Spezia e via Milazzo. In queste ore le proteste ci sono nel quartiere Miami, in viale Alabama precisamente, come denunciato dagli stessi abitanti. «La perdita è stata segnalata – punta il dito la signora Paola – e ci hanno risposto che sarebbero intervenuti in 3, massimo 4 ore. Ne sono passate almeno 72 di ore e le ripetute chiamate non hanno sortito l’effetto sperato. Oltre al disagio per noi c’è anche il discorso dei litri di acqua sprecati. È vergognoso. In sala hobby ci sono le infiltrazioni d’acqua. Ho chiamato Acea ma niente». Ed è sotto gli occhi di tutti: da quando Acea ha preso il posto di Flavia Servizi nella gestione del servizio idrico, lo scenario è decisamente peggiorato nella tempestività degli interventi e, questione altrettanto grave, per quanto riguarda le bollette degli utenti mazzolati ogni mese. Decine e decine di persone hanno tempestato il numero verde ancora senza risultato. Perdite idriche ma anche strade rotte dagli scavi delle ditte private. Un altro nodo irrisolto. Di fronte alle poste di via Sironi la pavimentazione è spaccata in più punti e il Comune non ha ancora provveduto a sistemarla. È solo uno dei punti più critici di Ladispoli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA