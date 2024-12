CERVETERI - Encomio per la Polizia locale per l’impegno e l’attività svolta negli anni della crisi pandemica: «Un lavoro importante che in una fase di forte smarrimento sociale della nostra cittadinanza è risultato fondamentale», ha detto il sindaco Elena Gubetti.

La cerimonia domani alle 10.30 nell’aula consiliare del Granarone, in occasione di San Sebastiano, Protettore della Polizia locale.

«Sarà occasione per ringraziare i nostri agenti per il prezioso lavoro che ogni giorno svolgono per la nostra città - ha aggiunto il primo cittadino etrusco - ma soprattutto per rilasciare loro un riconoscimento ufficiale per il supporto che durante gli anni del covid hanno garantito alla città. Con la comandante di Polizia locale Cinzia Luchetti, abbiamo voluto organizzare questa piccola cerimonia non in un giorno qualsiasi: domani infatti ricorre San Sebastiano, protettore della Polizia locale. I cittadini sono invitati a partecipare». Già nel febbraio del 2023, mediante attraverso una delibera di Giunta comunale, la Polizia locale di Cerveteri fu insignita di un encomio formale, inserito nel fascicolo personale dei singoli agenti e di una medaglia d'argento da esporre sulla bandiera istituzionale del corpo della municipale.

