CIVITAVECCHIA – “In memoria di Claudia Sacco, il cui spirito e passione per la ginnastica e lo sport hanno ispirato e lasciato un’impronta indelebile nella nostra comunità”. Recita così la targa scoperta ieri mattina dal sindaco Ernesto Tedesco e da Massimo ed Amalia, i genitori di Claudia Sacco a cui è stata dedicata la palestra Posata di Campo dell’Oro. Una cerimonia semplice, ma carica di emozioni, di ricordi e di commozione, alla presenza della famiglia, dei tanti amici di Claudia che in questi anni, con “In the Clauds”, portano avanti attività sociale e di prevenzione oncologica e di associazioni del territorio.

«Lo sport è stato il filo magico di tutta la sua vita e tornare dove ha iniziato a muovere i primi passi da ginnasta ha reso tutto perfetto – hanno spiegato dall'associazione In The Clauds – grazie al comune di Civitavecchia, per la splendida iniziativa, ad Amalia e Massimo per la grinta che dimostrano ogni giorno nel voler ricordare Claudia, alle ex ginnaste, alla loro insegnante Mirella Galletta, all’insegnante Renata Pantanelli per la presenza, musa ispiratrice di Claudia. Ci auguriamo che questa palestra diventi il luogo per ricordare Claudia e punto di ritrovo di tante ginnaste».

Claudia Sacco, scomparsa sei anni fa dopo aver combattuto con grinta e determinazione contro un male incurabile, è stata ricordata dalla mamma e dal papà, dall’insegnante Galletta, dal presidente della onlus Tiziano Leonardi, tra appalusi e lacrime.