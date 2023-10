FIUMICINO - Misure di prevenzione per far fronte all’emergenza cinghiali a Leprignana: è l’obbiettivo dell’ordinanza emanata dal sindaco Mario Baccini. La zona, ma anche quelle limitrofe, registrano, infatti da tempo la presenza degli ungulati, che rappresenta una criticità per la sicurezza, ma anche per gli agricoltori locali: i cinchiali , e altri animali selvatici, rappresentano una minaccia per le coltivazioni e possono causare ingenti danni a tutto il settore agriolo.

Sul fronte sicurezza, invece, potrbbe acnhe diventare un problema di salute qual’ora entrasse in gioco la peste suina. Un’emergenza, questa, che ha bisogno di misure di prevenzione, come quelle indicate dal sindaco, per essere fronteggiata.

Proprio a questo scopo nell’ordinanzaviene stabilito:

«Il controllo, a cura delle Forze di Polizia, dei cinghiali nelle zone urbane di seguito indicate e in quelle immediatamente limitrofe: via del Fontanile di Mezzaluna; via della Muratella; via Monti dell’Ara; viale Maria; via Casale Sant’Angelo; via Onorato Occioni; viale Tre Denari; viale Castel San Giorgio.

Il divieto a chiunque, - prosegue l’ordinanza del sidnaco - su tutto il territorio comunale, di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici, in particolar modo agli ungulati appartenenti alla specie “Sus scrofa”, nome comune “cinghiale”; (ai sensi dell’art. 7, c 2 della Legge n. 221/2017).

A tutti gli abitanti e proprietari di terreni prospicenti le strade di tutto il territorio comunale, di mantenere puliti e sgomberi i terreni dalla vegetazione infestante, allo scopo di prevenire il crearsi di condizioni ambientali, favorevoli alla penetrazione e all’ambientamento dei cinghiali.

La messa in sicurezza e la frequente pulizia di cestelli e/o punti di raccolta dell’immondizia di origine domestica o derivanti da attività ristorative pubbliche in ambito urbano e lungo le strade;

L’installazione di recinzioni a protezione delle proprietà private».

Con l’ordinanza, inoltre, il sindaco incarica «l’area lavori pubblici e manutenzione urbana di provvedere all’installazione di apposita segnaletica ‘animali selvatici vaganti’ se non presente, nelle località interessate».