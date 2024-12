ALLUMIERE - Donati 250 euro dall'Anpi di Allumiere per sostenere le attività di Emergency Gaza. «Grazie di cuore a Emergency per tutto quello che fa ogni giorno - spiega la segreteria dell’Anpi di Allumiere, Catia Galimberti - la nostra sezione Anpi di Allumiere ringrazia tutti coloro che, con le loro donazioni, hanno reso possibile questo piccolo ma significativo, concreto, sostegno alle attività di Emergency a Gaza per aprire un ospedale per il soccorso alla popolazione civile Palestinese. Le donazioni possono essere fatte on line al sito: www.emergency.it/anpi-per-gaza Se ancora non l' hai fatto dona anche tu».

