Festival nazionale dell'educazione emotiva: domani terza e ultima giornata per l'evento promosso dal Comune di Viterbo (assessorato alla Cultura e all'educazione), in collaborazione con Emotional training center e Fondazione Carivit. Dallo Spazio Attivo di Valle Faul si passerà a Palazzo dei Priori: la mattina nel cortile, il pomeriggio nella Sala Regia. La giornata si aprirà alle 9,30 con Isabella Christina Felline e il laboratorio di lettura. Subito dopo Mariagrazia Mari e Francesco Melozzi proporranno dei laboratori esperenziali per la scuola. Alle 11,30 Francesco Bottaccioli si soffermerà su Stress, sviluppo cerebrale, apprendimento e salute del bambino. Ad aprire gli incontri del pomeriggio saranno alle ore 16 Ulisse Mariani e Rosanna Giliberto con La Rete nazionale delle scuole dell'empatia. Alle 16,30 sarà la volta di Filippo Caccamo con Docenti disperati: viaggio tragicomico tra le emozioni degli insegnanti. Alle 17,30 le conclusioni e i saluti con Rosanna Schiralli, la sindaca Chiara Frontini, l'assessore alla Cultura Alfonso Antoniozzi e l'assessore alle Politiche sociali Patrizia Notaristefano. Il Festival è nato dall'idea degli psicologi, psicoterapeuti e ricercatori Mariani e Schiralli, e della consigliera comunale delegata all'educazione al rapporto con le scuole Giliberto, con il supporto dell'assessore Antoniozzi, e della consigliera delegata alle nuove generazioni Francesca Pietrangeli. L'intero programma del festival è consultabile sul sito https://www.festivaleducazioneemotiva.it/. Il festival è a ingresso libero.