GRAFFIGNANO - Domani pomeriggio alle 18 a Graffignano, in piazza del Comune, in occasione della festa dell’Addolorata, verrà inaugurato il murale dedicato a Sofia Loren, realizzato dal giovane artista viterbese Faziart.

«L’opera spiega in una nota la Pro loco del paese - è finanziata dall’Avis di Graffignano per i 40 anni di attività e rientra nel progetto ‘Girato in Tuscia Graffignano villaggio del cinema’, che vede il caratteristico borgo viterbese rendere omaggio ad attori e registi di primo piano che negli anni hanno scelto gli scenari e i paesi della Tuscia come set cinematografico», conclde la nota. Un pomeriggio di festa da non perdere nel paese, dedicato ad una delle icone più importanti del nostro Paese.