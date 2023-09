Dies natalis si presenta alla città. Viene svelata infatti la nuova macchina di Santa Rosa ideata dall’architetto Raffaele Ascenzi che ha già firmato Gloria e ancor prima di Ali di luce. L’appuntamento è per domani alle 19 al teatro dell’Unione.

Nel corso dell’evento saranno presentati tutti i progetti che hanno partecipato al concorso di idee per la realizzazione della nuova Macchina di santa Rosa 2024-2028.

In settimana gli uffici comunali, espletate tutte le verifiche del caso, hanno provveduto a ufficializzare la graduatoria svelata nel pomeriggio del 4 settembre nella sala consiliare di Palazzo dei Priori. A vincere, ancora una volta, è stato il papà di Gloria che proprio quest’anno ha salutato i viterbesi con un trasporto “da manuale”, come l’ha definito il presidente del Sodalizio dei facchini, Massimo Mecarini. Il dirigente Luigi Celestini ha firmato e vidimato la classifica, andando anche a stabilire i premi per i primi tre classificati sul podio. In ordine di arrivo, ad Ascenzi, ideatore della nuova Macchina, vanno 12mila euro, mentre ad Alessio Patalocco (in coppia con Gianluca Di Prospero) 5mila e ad Alfredo Giacomini 3mila. “Dies Natalis”, questo il motto scelto da Ascenzi, sarà dunque la nuova Macchina di santa Rosa. “Il sogno di Rosa” di Patalocco e Di Prospero e Metamorfosi di Giacomini devono accomodarsi al secondo e al terzo gradino del podio.

