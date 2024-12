Morto Nicola Cruciani, ex vice segretario generale della Provincia. A darne notizia l’Ufficio di Presidenza.

“È con sincero dolore - si legge in una nota - che l’Ufficio di Presidenza della Provincia di Viterbo ha appreso della scomparsa del dottor Nicola Cruciani, ex vice segretario generale della Provincia di Viterbo in pensione. Chi ha avuto la fortuna e l’onore di collaborare con il dott. Cruciani, lo ricorda come un lavoratore instancabile, generoso e intellettualmente onesto.

Grande conoscitore delle normative della pubblica amministrazione, Cruciani è stato anche membro del Comitato di Controllo per il quale ha analizzato migliaia di atti pubblici. Alla famiglia e a tutti i suoi cari - conclude la nota - giunga il cordoglio del presidente della Provincia di Viterbo, del personale dell’Ufficio di presidenza e dell’ente tutto”.