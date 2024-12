CANEPINA - Ha lasciato un segno indelebili in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla. Soprattutto nei suoi piccoli studenti, oggi ormai grandi.

E’ profondo il dolore per la morte della maestra Giovanna Benedetti.

Originaria di Canepina, aveva scelto di insegnare nell’istituto comprensivo Falcone e Borsellino di Vignanello, dove nel corso degli anni ha saputo conquistare con la sua gentilezza e la sua bontà d’animo l’affetto e la stima di alunni, genitori e dell’intera comunità. A testimoniarlo è l’amministrazione comunale. «I suoi molti alunni – ricorda l’amministrazione comunale di Vignanello -, hanno appreso con dispiacere la notizia della sua scomparsa perché Giovanna amava il suo lavoro che ha sempre svolto con professionalità e dedizione; il suo ottimismo e la sua grande umanità facevano di lei una maestra speciale. La ricorderemo sempre come una donna cordiale, disponibile e propositiva con tutti che sapeva affrontare le giornate di lavoro con il sorriso sulla bocca. In pensione da non molti anni era suo desiderio dedicarsi a tante attività e soprattutto fare la nonna a tempo pieno ma si é trovata a fronteggiare fin da subito una malattia che ha combattuto fino alla fine, con molto coraggio».

«Grazie maestra Giovanna per aver dimostrato che si può insegnare ed educare con il metodo della dolcezza – conclude l’amministrazione comunale, rinnovando le condoglianze all’intera famiglia Benedetti -, siamo certi che resterai nella memoria dei tuoi alunni di tutte le età. R.I.P maestra, che ti sia lieve».

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa di Santa Maria Assunta, a Canepina.

