È ricoverata al Gemelli in prognosi riservata la 58enne trovata domenica pomeriggio sotto ponte Clementino. Per cause ancora da accertare la donna, di cui non si avevano notizie dalla mattina, ha fatto un volo di 5/6 metri. La fitta vegetazione ha attutito il colpo e nello stesso tempo ha reso più difficoltose le operazioni di soccorso tanto che i soccorritori hanno dovuto liberare il terreno con le mani per procedere al recupero della donna.

Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino del Lazio con l’eliambulanza con a bordo il tecnico di elisoccorso del Cnsas, il medico e l’infermiere del 118.

Dopo aver stabilizzato la donna, i soccorritori l’hanno imbarellata e verricellata a bordo dell’eliambulanza. La 58enne ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata al Gemelli dov’è tuttora ricoverata in prognosi riservata.

Sul posto anche i sanitari del 118, la protezione civile, i carabinieri e i vigili del fuoco.