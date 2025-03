CIVITAVECCHIA – Il sistema previsionale di trasporto a lunga distanza di PM10 gestito da Arpa Lazio ha previsto anche per i giorni di domenica e lunedì 23 e 24 marzo prossimi l’arrivo di polveri sottili di origine Sahariana su larga parte del territorio regionale.

Questi dati sono confermati dal sistema previsionale CAMS del programma Copernicus (UE) che prevede l’arrivo sull’Italia centro meridionale di polveri di origine nord-africana a partire da Sabato 22 marzo.

«Da quanto si evince dalle immagini dei sistemi previsionali – spiega il presidente del cda del Consorzio Pietro Rinaldi – il fenomeno dovrebbe interessare solo marginalmente il comprensorio di Civitavecchia, come quello registrato il 14 marzo scorso che ha avuto la stessa origine, ma potrebbe portare comunque le concentrazioni giornaliere di PM10 oltre il limite di legge previsto dal D.Lgs. 155/2010 di 50 µg/m3 come media giornaliera che, vale la pena di ricordare, non può essere superato per più di 35 volte in un anno. Considerata la provenienza da Sud delle polveri le zone più vicine alla costa risentiranno maggiormente del fenomeno rispetto a quelle più interne e più a Nord. Le concentrazioni di polveri sottili dovrebbero tornare sui livelli medi del periodo tra lunedì 24 e martedì 25 marzo».

I dati previsionali sono consultabili sul sito di Arpa Lazio https://qa.arpalazio.net/ mentre le previsioni su larga scala sono consultabili sul sito del programma Copernicus https://atmosphere.copernicus.eu