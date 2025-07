LADISPOLI – Due incidenti nella stessa strada, ossia in via delle Orchidee nel quartiere Campo Sportivo. Un tamponamento in centro tra via Venezia e via Ancona. Mattinata di lavoro extra ieri per la Polizia locale di viale Mediterraneo, intervenuta per due incidenti avvenuti a poca distanza di tempo e nello stesso tratto di via delle Orchidee. Situazione che per questo ha richiesto il massimo impegno degli agenti coordinati dal comandante, Giorgio Morgan. Il primo sinistro si è verificato all’incrocio con via delle Dalie, dove una Opel e una Mercedes si sono scontrate per cause in corso di accertamento. L’impatto ha provocato il ferimento di uno degli occupanti, un uomo trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Dopo nemmeno un’ora, sempre su via delle Orchidee ma all’altezza di via delle Rose, un’altra collisione ha visto coinvolta una piccola utilitaria che, nell’urto con un altro mezzo, ha riportato danni. Anche in questo caso il conducente è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Fortunatamente, nessuna delle persone ferite dai primi accertamenti risulterebbe essere in gravi condizioni. Gli agenti della Municipale, oltre a gestire la viabilità in un punto critico, saranno chiamati a ricostruire la dinamica. Via delle Orchidee si conferma a questo punto un’arteria ad alto rischio, spesso al centro di episodi legati alla sicurezza stradale, soprattutto nelle ore in cui si presenta maggiore traffico. Residenti e comitati di zona chiedono delle contromisure prima che possano ripetersi nuovi scontri tra automobilisti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA