LADISPOLI – La donna travolta l’altra sera in via Settevene Palo sulle strisce zebrate. E poi ancora altri incidenti sempre nel centro urbano di Ladispoli nelle successive ore. Non si contano più ormai in città. Una minorenne di 16 anni è stata investita da un’auto in viale Mediterraneo nel quartiere Cerreto ed è stata trasportata poi con l’ambulanza all’Aurelia Hospital. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, la ragazza non ha riportato traumi importanti. Sul posto si è recata una pattuglia della Polizia locale per eseguire i rilievi dello schianto. Tempo due ore e una donna di 55 anni è stata colpita sempre in viale Mediterraneo ed è dovuto arrivare nuovamente l’ambulanza del 118 con i sanitari che l’hanno medicata. Sempre i vigili urbani hanno effettuato un sopralluogo. In tutti gli episodi i rispettivi automobilisti si sono fermati per prestare i soccorsi. Tre casi in pochi giorni che però fanno suonare ancora l’allarme sicurezza con i conducenti di auto protagonisti al negativo o per la velocità o per la distrazione. Ladispoli nell’ultimo anno ha pagato dazio con due vittime. Ma sono stati tanti i feriti anche nella vicina Cerveteri. Cittadini e comitati tornano a chiedere maggiori controlli e laddove possibile l’installazione di dossi o dissuasori di velocità specialmente in prossimità degli istituti scolastici.

