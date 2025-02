TARQUINIA - Due giorni di incontri, panel e contatti strategici per il futuro turistico della città. L’amministrazione comunale di Tarquinia è presente alla Bit, Borsa Internazionale del Turismo che si svolge come ogni anno a Milano. Un evento di riferimento per il settore turistico.

Obiettivo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Sposetti è quello di «promuovere il territorio, valorizzare le sue eccellenze e costruire nuove opportunità di sviluppo, lavorando a stretto contatto con operatori, istituzioni e stakeholder, iniziando il posizionamento del brand “Tarquinia” tra i player protagonisti del mercato turistico internazionale.

«Il nostro impegno - spiega il sindaco Francesco Sposetti - continua per far crescere il turismo, sostenendo cultura, storia e tradizioni con una visione moderna e sostenibile. Tra le attività avviate dal Comune figurano: panel di discussione sulle nuove tendenze turistiche con Borghi etruschi; sinergie e collaborazioni per progetti innovativi con Skylabstudio srl con visite in realtà virtuale di tutto il patrimonio culturale; strategie di sviluppo per una Tarquinia sempre più attrattiva con Archeoares; dialogo e costruzione di una sinergia con il territorio con Etruskey.

