CERVETERI – È stato condannato a due anni l’istruttore di volo coinvolto nell’incidente del velivolo precipitato nel Tevere nel 2020 dove perse la vita il giovane Daniele Papa, di Cerveteri. Il 22enne si trovava sul biposto che si inabissò al termine di un tentativo estremo di ammaraggio. Il mezzo era decollato dall’aeroporto Urbe e durante le manovre di atterraggio e risalita l’istruttore avrebbe perso il controlo del velivolo cercando di ammarare nel Tevere.

Nel capo di imputazione si afferma che l'istruttore conosceva le "condizioni di vento avverso" ed era nella "piena disponibilità dei comandi" ma "colpevolmente" non ha messo in atto azioni "correttive". Il biposto andò ad inabissarsi all'altezza di via Vitorchiano, area nord della Capitale. Il corpo della vittima venne recuperato dai vigili del fuoco il 27 maggio, due giorni dopo l'incidente.